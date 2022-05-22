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وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين: واشنطن تدرس إرسال قوات خاصة إلى كييف لحراسة سفارتها هناك

Lebanon 24
22-05-2022 | 12:37
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