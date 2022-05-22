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مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: لا يوجد أي تغيير في الوضع القائم في الأقصى ولا خطط للقيام بذلك
Lebanon 24
22-05-2022
|
15:57
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