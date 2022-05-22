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لبنان
مُشادات هاتفية
Lebanon 24
22-05-2022
|
17:00
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جرت أكثر من مشادة هاتفية بين مرشحين مخضرمين وقضاة في لجان الفرز على خلفية التراجع المفاجئ لأصوات المخضرمين لمصلحة المرشحين الشباب في العديد من الدوائر، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر:
اللواء
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