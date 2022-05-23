السفير السعودي وليد بخاري في ذكرى اغتيال المفتي حسن خالد: نستذكر علماً من أعلام الدين والفكر ومفتي الوحدة والشراكة الوطنية والسيادة والاستقلال والوفاء للكبار يفرض علينا السير في خطاهم

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