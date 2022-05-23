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رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية: لدينا خطط طوارئ مختلفة نضعها جميعًا على درجة عالية من الأهمية في منطقة المحيط الهادئ وأوروبا (الجزيرة)

Lebanon 24
23-05-2022 | 14:31
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