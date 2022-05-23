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رئيس البرلمان الإيراني: اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدايي عمل إرهابي يكشف مجددا وحشية الكيان الصهيوني (الجزيرة)

Lebanon 24
23-05-2022 | 14:49
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