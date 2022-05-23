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السفارة الأميركية لدى ⁧‫السودان‬⁩: ندعو للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ووقف استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين

Lebanon 24
23-05-2022 | 18:30
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