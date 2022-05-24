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مطلوب فئة دم +B لمريضة والتبرع في بنك الدم - الصليب الأحمر "سبينس" بيروت - يرجى الاتصال على الرقم ٧٦٥٢٤١١٢

Lebanon 24
24-05-2022 | 04:01
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26/05/2022 07:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مريض في مستشفى لبيب ابو ظهر بحاجة ماسة الى دم من فئة +A. لمن يرغب بالتبرّع التوجه الى بنك الدم في المستشفى والاتصال على الرقم 71261317
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26/05/2022 07:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مطلوب دم في مستشفى المقاصد من فئة A- للسيدة هبة الخضري للتبرع الاتصال على الرقم ٧٩١٨٠٢٩٣
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26/05/2022 07:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مريض بحاجة ماسّة لدم من فئة O+ في مستشفى سيدة لبنان للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم: 81308946
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26/05/2022 07:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
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