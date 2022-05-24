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رئيس بولندا: نقص الغذاء في أفريقيا قد يسبب هجرة كبيرة إلى جنوب أوروبا

Lebanon 24
24-05-2022 | 05:38
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