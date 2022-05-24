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الناتو: بوتين لم يحقق أهدافه الاستراتيجية في أوكرانيا بل تسبب بتوسع الحلف على حدوده

Lebanon 24
24-05-2022 | 05:58
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