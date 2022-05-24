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البابا فرنسيس في رسالة شكر الى الرئيس عون لمعايدته بعيد الفصح: لقاء التقاليد الدينية المتنوعة في لبنان يشكّل شهادة حقة للعالم بأسره

Lebanon 24
24-05-2022 | 06:03
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