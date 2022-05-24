21
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
26
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
22
o
بشري
23
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الخارجية السعودية: دول مجلس التعاون حريصة على أمن الطاقة
Lebanon 24
24-05-2022
|
09:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإسبانية: قطر شريك استراتيجي مهم لإسبانيا وناقشت مع نظيري القطري التعاون في مجال الطاقة
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسبانية: قطر شريك استراتيجي مهم لإسبانيا وناقشت مع نظيري القطري التعاون في مجال الطاقة
26/05/2022 07:35:16
26/05/2022 07:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: هجمات الحوثيين على السعودية تهدد أمن واستقرار إمدادات الطاقة
Lebanon 24
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: هجمات الحوثيين على السعودية تهدد أمن واستقرار إمدادات الطاقة
26/05/2022 07:35:16
26/05/2022 07:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودية يؤكد دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد في أوكرانيا
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودية يؤكد دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد في أوكرانيا
26/05/2022 07:35:16
26/05/2022 07:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودية يتحدّث عن انتخابات لبنان والتغيير... وهذا ما قاله عن "حزب الله"
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودية يتحدّث عن انتخابات لبنان والتغيير... وهذا ما قاله عن "حزب الله"
26/05/2022 07:35:16
26/05/2022 07:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
باسيل يلتقي صفا.. ويرفض منح بو صعب لقب "دولة الرئيس"
Lebanon 24
باسيل يلتقي صفا.. ويرفض منح بو صعب لقب "دولة الرئيس"
03:00 | 2022-05-25
25/05/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب جديد: أريد رقما يناسب عيد ميلاد زوجتي
Lebanon 24
نائب جديد: أريد رقما يناسب عيد ميلاد زوجتي
01:45 | 2022-05-25
25/05/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
01:53 | 2022-05-25
25/05/2022 01:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وليد فياض... أوقف "التهريج"
Lebanon 24
وليد فياض... أوقف "التهريج"
02:00 | 2022-05-25
25/05/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"فحصية" الطبيب تتخطى المعقول.. بالدولار!
Lebanon 24
"فحصية" الطبيب تتخطى المعقول.. بالدولار!
06:50 | 2022-05-25
25/05/2022 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
00:33 | 2022-05-26
زلزال بقوة 5.5 درجات ضرب ولاية أواكساكا في جنوب المكسيك
00:22 | 2022-05-26
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 4 حوادث، قتيل و 4 جرحى
18:20 | 2022-05-25
الحكومة الباكستانية تستدعي الجيش لتأمين مقرات الحكم مع استمرار المواجهات مع مؤيدين لعمران خان
18:19 | 2022-05-25
أكسيوس عن نواب ديموقراطيين: الرئيس بايدن يعتقد أنه يجب على واشنطن أن تتدخل عسكريا إذا غزت الصين تايوان
18:00 | 2022-05-25
رويترز عن مسؤول أميركي: مجلس الأمن سيصوت خلال أيام على عقوبات ضد كوريا الشمالية لإطلاقها صواريخ باليستية مجددا
فيديو
أدارت رأسها فجأة وفتحت فمها خلال المقابلة.. الفنانة العالمية تكشف للمرة الاولى عن مرضها (فيديو)
Lebanon 24
أدارت رأسها فجأة وفتحت فمها خلال المقابلة.. الفنانة العالمية تكشف للمرة الاولى عن مرضها (فيديو)
09:20 | 2022-05-25
26/05/2022 07:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تروي تجربتها مع السحر الأسود.. "كان يحطلي صرصور مجفف" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية تروي تجربتها مع السحر الأسود.. "كان يحطلي صرصور مجفف" (فيديو)
03:30 | 2022-05-25
26/05/2022 07:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
في جنازة سمير صبري.. مُشاجرة بين نجمتين! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
في جنازة سمير صبري.. مُشاجرة بين نجمتين! شاهدوا الفيديو
05:00 | 2022-05-22
26/05/2022 07:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact