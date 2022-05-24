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وزير الخارجية السعودية: إحداث التغيير في لبنان أمر يخص اللبنانيين وقادتهم السياسيين من أجل تعزيز قوة الدولة وشرعية مؤسساتها (الجزيرة)

Lebanon 24
24-05-2022 | 09:16
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