Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية الأردن: يجب العمل على منع انزلاق لبنان إلى الفوضى (العربية)

Lebanon 24
24-05-2022 | 09:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة خارجية بريطانيا: على حلف الناتو العمل بسرعة على دمج "البلدان الصديقة" (العربية)
lebanon 24
26/05/2022 07:35:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الرئيس نجيب ميقاتي الى وزارة الخارجية والمغتربين للاطلاع على سير العملية الانتخابية في الدول العربية والاسلامية التي يقترع فيها المغتربون اللبنانيون اليوم
lebanon 24
26/05/2022 07:35:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيطاليا: ندرس تنويع مصادر الطاقة منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
26/05/2022 07:35:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية أوكرانيا: ننسق مع فرنسا لإنهاء العمليات العسكرية الروسية (العربية)
lebanon 24
26/05/2022 07:35:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
00:33 | 2022-05-26
00:22 | 2022-05-26
18:20 | 2022-05-25
18:19 | 2022-05-25
18:00 | 2022-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website