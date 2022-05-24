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رئيس وزراء إقليم كردستان: إحدى مشاكل العراق ناجمة عن خضوعه لإرادة دول أخرى

Lebanon 24
24-05-2022 | 09:42
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