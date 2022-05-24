Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: تحقيق لشبكة سي أن أن يؤكد أنّ مراسلة الجزيرة الشهيدة شيرين أبو عاقلة قُتلت برصاص قناص من الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
24-05-2022 | 16:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استشهاد مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين (فيديو+صورة)
lebanon 24
26/05/2022 07:43:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"هآرتس" عن المدعية العسكرية العامة الإسرائيلية: على الجيش إجراء فحص معمق في ظروف مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة (الجزيرة)
lebanon 24
26/05/2022 07:43:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" نقلاً عن هيئة البث الإسرائيلية: إجراء تحقيق في سلوك الشرطة في جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة بأمر من المفوض
lebanon 24
26/05/2022 07:43:23 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا اليوم: تحقيق فلسطيني يؤكد أن الجيش الإسرائيلي مصدر إطلاق النار الوحيد على شيرين أبو عاقلة
lebanon 24
26/05/2022 07:43:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
00:33 | 2022-05-26
00:22 | 2022-05-26
18:20 | 2022-05-25
18:19 | 2022-05-25
18:00 | 2022-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website