Advertisement

أخبار عاجلة

البيت الأبيض: الرئيس بايدن سيلقي كلمة عن حادث إطلاق النار مساء اليوم

Lebanon 24
24-05-2022 | 18:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: الرئيس ⁧‫بايدن‬⁩ أحيط علما بحادث إطلاق النار في مدرسة بولاية تكساس و سيواصل متابعة المستجدات من على متن الطائرة الرئاسية
lebanon 24
26/05/2022 07:45:13 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: سنستمر في إطلاع الرئيس بايدن عندما تتوفر المزيد من المعلومات بشأن حادث إطلاق النار بتكساس
lebanon 24
26/05/2022 07:45:13 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: تم إطلاع الرئيس بايدن على الأخبار المروعة المتعلقة بإطلاق النار في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس
lebanon 24
26/05/2022 07:45:13 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض: الرئيس بايدن اتخذ اليوم إجراءات للحد من ارتفاع أسعار الوقود (الجزيرة)
lebanon 24
26/05/2022 07:45:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
00:33 | 2022-05-26
00:22 | 2022-05-26
18:20 | 2022-05-25
18:19 | 2022-05-25
18:00 | 2022-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website