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إيران: مجلس الشورى يعيد انتخاب محمد باقر قاليباف رئيساً له بـ230 صوتاً من أصل 281 صوتاً

Lebanon 24
25-05-2022 | 02:28
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