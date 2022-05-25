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الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال اليوناني احتجاجا على احتجاز أثينا سفينة تجارية تحمل العلم الإيراني (الجزيرة)

Lebanon 24
25-05-2022 | 11:55
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