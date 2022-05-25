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نصر الله: انتصار عام 2000 كسر صورة الجيش الذي لا يُقهر وكسر مشروع "إسرائيل" الكبرى وإعطاء الامل للشعب الفلسطيني بتحرير أرضه

Lebanon 24
25-05-2022 | 13:58
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