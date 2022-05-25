Advertisement

أخبار عاجلة

اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي: الاقتصاد الأميركي قوي جدا والتضخم مرتفع للغاية (العربية)

Lebanon 24
25-05-2022 | 14:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي: التضخم مرتفع للغاية وندرك أنه يسبب صعوبات (العربية)
lebanon 24
26/05/2022 07:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية (الشرق)
lebanon 24
26/05/2022 07:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: أثر الحرب الروسية على أوكرانيا "غير واضح للغاية" على الاقتصاد الأميركي
lebanon 24
26/05/2022 07:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: اجتماع افتراضي لوزير الدفاع الأميركي مع نظيره الأوكراني
lebanon 24
26/05/2022 07:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
00:47 | 2022-05-26
00:33 | 2022-05-26
00:22 | 2022-05-26
18:20 | 2022-05-25
18:19 | 2022-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website