Advertisement

أخبار عاجلة

موسكو: نوفر يوميا ممرين بحريين من ماريوبول وخيرسون وغيرهما من الموانئ

Lebanon 24
25-05-2022 | 15:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب الرئيس الأوكراني: أوروبا تحول مليار يورو يوميا إلى موسكو لشراء النفط والغاز رغم استمرار الحرب الروسية ضدنا
lebanon 24
26/05/2022 07:16:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد سيطرتها على ماريوبول.. موسكو تنفذ خططها لضم المناطق الأوكرانية لـ"العائلة الروسية"
lebanon 24
26/05/2022 07:16:04 Lebanon 24 Lebanon 24
حكومة أوكرانيا: نخسر 170 مليون دولار يوميا بسبب إغلاق الموانئ (العربية)
lebanon 24
26/05/2022 07:16:04 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الأوكراني: نخسر 170 مليون دولار يوميا بسبب عدم قدرتنا على الوصول إلى الموانئ والتصدير انخفض إلى أكثر من النصف (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
26/05/2022 07:16:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:20 | 2022-05-25
18:19 | 2022-05-25
18:00 | 2022-05-25
17:28 | 2022-05-25
17:27 | 2022-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website