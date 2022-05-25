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بايدن: فكرة أن يستطيع فتى في 18 من العمر شراء أسلحة مصممة للحروب هي أمر خاطئ وتتعارض مع المنطق

Lebanon 24
25-05-2022 | 16:32
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