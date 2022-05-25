Advertisement

أخبار عاجلة

الحكومة الباكستانية تستدعي الجيش لتأمين مقرات الحكم مع استمرار المواجهات مع مؤيدين لعمران خان

Lebanon 24
25-05-2022 | 18:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: رئيس الجمهورية طلب من مجلس الوزراء الحالي الاستمرار بعمله ريثما تتشكل حكومة جديدة وأشكره على التعاون طيلة الفترة الماضية
lebanon 24
26/05/2022 07:18:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"ألفا" و"تاتش": إعادة النظر في الأسعار مدخل وحيد لتأمين استمرارية الخدمة
lebanon 24
26/05/2022 07:18:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الأفغانية: اتفاق على وقف لإطلاق النار بين الحكومة الباكستانية وحركة طالبان باكستان
lebanon 24
26/05/2022 07:18:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش العماد جوزاف عون: إيمان العسكريين وإرادتهم الصلبة هما الحافز لاستمرارهم في تنفيذ مهماتهم على الرغم من كل الظروف الصعبة.
lebanon 24
26/05/2022 07:18:56 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:19 | 2022-05-25
18:00 | 2022-05-25
17:28 | 2022-05-25
17:27 | 2022-05-25
17:01 | 2022-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website