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وزير الخارجية الإيراني: اقترحت على وزير الخارجية الروسي أن نتوسط بين موسكو وكييف لوقف الحرب في أوكرانيا

Lebanon 24
26-05-2022 | 04:32
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