الرئيس عون نوه بالشراكة القائمة بين لبنان والأمم المتحدة مؤكداً الحاجة الى دعم المجتمع الدولي لمواجهة الانعكاسات السلبية على الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية والمالية

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