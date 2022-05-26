Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الأوكراني : موسكو تقول بوضوح إن أفعالها لن تتوقف عند أوكرانيا

Lebanon 24
26-05-2022 | 07:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الأوكراني: روسيا خسرت الكثير من قواتها في أوكرانيا وموسكو لا تقول الحقيقة بشأن خسائرها
lebanon 24
27/05/2022 07:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الرئيس الأوكراني: موسكو تحاول تدمير جميع المطارات في جميع أنحاء أوكرانيا
lebanon 24
27/05/2022 07:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: روسيا ستدفع ثمن كل أفعالها بحق أوكرانيا
lebanon 24
27/05/2022 07:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا تقول إن إمدادات الغاز إلى دونيتسك ولوغانسك توقفت بعد تضرر خط الأنابيب الرئيسي في قصف روسي (الجزيرة)
lebanon 24
27/05/2022 07:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
00:15 | 2022-05-27
23:33 | 2022-05-26
18:36 | 2022-05-26
18:14 | 2022-05-26
18:13 | 2022-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website