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وزير خارجية أوكرانيا: مفاوضات السلام مع روسيا ليست مناسبة ونفكر بضمانات أمنية مع الحلفاء (العربية)

Lebanon 24
26-05-2022 | 14:33
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