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النائب السابق نقولا نحاس في برنامج "صار الوقت": لدينا معطيات أن الوزير فياض طلب منه من قبل رئاسة الجمهورية سحب بند الكهرباء من جلسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
26-05-2022 | 15:45
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النائب السابق نقولا نحاس لـmtv: لدينا معطيات بأن رئاسة الجمهورية طلبت من وزير الطاقة سحب ملف الكهرباء بعد استثناء معمل سلعاتا منه وسيمنز منذ 2018 تحاول تقديم عروض وما حصل اليوم أن تمويلا جاء من شركة صينية وعُرض أول الأمر على البستاني ووضعوه جانبًا
lebanon 24
27/05/2022 07:33:55 Lebanon 24 Lebanon 24
نحاس: لدينا معطيات بأن رئاسة الجمهورية طلبت من وزير الطاقة سحب ملف الكهرباء
lebanon 24
27/05/2022 07:33:55 Lebanon 24 Lebanon 24
فياض لـmtv: أنا مندفع في العمل منذ بدأنا بالعمل ووضعت خطة الكهرباء وأحياناً أستعجل في ارسال الملفات الى مجلس الوزراء وهذا لا يعني أنه لا يمكننا مراجعة الامور وتصويبها اذا اقتضت الحاجة
lebanon 24
27/05/2022 07:33:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وليد فياض لـmtv: موضوع سحبي لملف الكهرباء من مجلس الوزراء أخذ أكثر من حجمه
lebanon 24
27/05/2022 07:33:55 Lebanon 24 Lebanon 24
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