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نحاس: المطلوب حسم ملف الكهرباء لأننا نصرف مازوت بقيمة 4 مليون دولار يومياً

Lebanon 24
26-05-2022 | 16:06
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