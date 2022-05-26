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مسؤولون أميركيون: واشنطن أجرت مناقشات مع كييف بشأن خطر التصعيد إذا شنت هجمات داخل روسيا

Lebanon 24
26-05-2022 | 16:20
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