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المتحدثة باسم البيت الأبيض: السلاح في أمريكا يفوق حجم السكان ولو كان حلا لكنا أكثر الدول أمنا لكننا لسنا كذلك

Lebanon 24
26-05-2022 | 16:39
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