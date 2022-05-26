فياض لـmtv: أنا مندفع في العمل منذ بدأنا بالعمل ووضعت خطة الكهرباء وأحياناً أستعجل في ارسال الملفات الى مجلس الوزراء وهذا لا يعني أنه لا يمكننا مراجعة الامور وتصويبها اذا اقتضت الحاجة

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