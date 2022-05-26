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الرئيس الأوكراني: وقف الحرب الكارثية لا يكون من خلال مغازلة روسيا والسؤال يتعلق بالثمن الواجب دفعه لإنهائها

Lebanon 24
26-05-2022 | 17:20
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