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الدفاع البريطانية: روسيا تكثف حصار مدن في شرق أوكرانيا وتسيطر على مناطق في دونباس وبوباسنا
Lebanon 24
27-05-2022
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03:01
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