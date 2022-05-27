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الخارجية اليابانية: مسؤولون من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية سيجتمعون في سول يوم الثالث من يونيو لإجراء محادثات بشأن كوريا الشمالية

Lebanon 24
27-05-2022 | 03:02
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