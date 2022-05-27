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تشاووش أوغلو: المفهوم الاستراتيجي الجديد لـ"الناتو" يجب أن يتضمن محاربة كافة أشكال الإرهاب (الاناضول)

Lebanon 24
27-05-2022 | 05:22
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