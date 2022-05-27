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بو حبيب لـ"الشرق": عملية نقل الغاز من مصر تواجه صعوبات حاليا والقاهرة تطالب بضمانات من الخزانة الأميركية

Lebanon 24
27-05-2022 | 06:21
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