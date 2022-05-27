Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الأميركي يُوقّع عقدا بقيمة 687 مليون دولار لإنتاج صواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات لتعويض ما أرسله إلى أوكرانيا

Lebanon 24
27-05-2022 | 08:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الأميركية تعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار
lebanon 24
28/05/2022 02:57:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن: معدات عسكرية بقيمة 100 مليون دولار في طريقها إلى أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
28/05/2022 02:57:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بقيمة 40 مليار دولار.. الكونغرس الأميركي يقر حزمة مساعدات لأوكرانيا
lebanon 24
28/05/2022 02:57:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة مجلس النواب الأميركي: سيصوت المجلس مساء اليوم على حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار
lebanon 24
28/05/2022 02:57:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:21 | 2022-05-27
18:20 | 2022-05-27
17:28 | 2022-05-27
17:27 | 2022-05-27
16:01 | 2022-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website