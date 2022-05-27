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سلام خلال إطلاق المجلس الوطني لسياسة الأسعار: سأدعو بشكل طارئ إلى اجتماع لهذا المجلس لأننا اليوم في حالة طوارئ "وما فينا نكفي هيك"

Lebanon 24
27-05-2022 | 08:59
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