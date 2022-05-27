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وزير الخارجية الإماراتية: نركز في المحادثات مع الجانب التركي على التعاون في مجال الطاقة المتجددة

Lebanon 24
27-05-2022 | 10:34
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