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الرئيس الأوكراني: الوضع في دونباس صعب للغاية والقوات الروسية ركزت قصفها المدفعي والصاروخي والجوي على المنطقة
Lebanon 24
27-05-2022
|
17:27
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