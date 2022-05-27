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رويترز عن الخارجية الأميركية: واشنطن وسول وطوكيو تدين بشدة إطلاق بيونغ يانغ لصواريخ باليستية

Lebanon 24
27-05-2022 | 18:30
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