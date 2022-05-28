اللواء عباس ابراهيم: اتمنى ان يتحمل الجميع المسؤولية لجبه التحديات المقبلة بسلام وليكن التعاون والحوار شعار المرحلة التي سنخوضها مما ينعكس ايجاباً على الوضعين المعيشي والأمني

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