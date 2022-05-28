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اللواء عباس ابراهيم: التوافق السياسي في العناوين المفصلية كفيل باستمرار لبنان واستقراره

Lebanon 24
28-05-2022 | 07:19
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اللواء عباس ابراهيم: التوافق السياسي في العناوين المفصلية كفيل باستمرار لبنان واستقراره وسنعمل على توفير بيئة سليمة لان لا خيار سوى الدولة ومؤسستها
lebanon 24
28/05/2022 18:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء عباس ابراهيم: التوافق السياسي كفيل باستمرار لبنان
lebanon 24
28/05/2022 18:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم من زحلة: ليكن التعاون والحوار شعار المرحلة التي سنخوضها مما ينعكس ايجابًا على الوضعين المعيشي والأمني
lebanon 24
28/05/2022 18:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء عباس ابراهيم: اتمنى ان يتحمل الجميع المسؤولية لجبه التحديات المقبلة بسلام وليكن التعاون والحوار شعار المرحلة التي سنخوضها مما ينعكس ايجاباً على الوضعين المعيشي والأمني
lebanon 24
28/05/2022 18:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24
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