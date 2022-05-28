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بوتين: نواجه ضغوطا غير مسبوقة وبناء القدرة العسكرية للناتو على حدود روسيا (العربية)
Lebanon 24
28-05-2022
|
07:50
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