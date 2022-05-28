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الجزيرة: اعتقال عدد من المشجعين الذين حاولوا دخول الملعب بدون تذاكر لحضور مباراة نهائي أبطال أوروبا

Lebanon 24
28-05-2022 | 15:10
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