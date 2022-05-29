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قوات الاحتلال تعتدي على فلسطينيين في باب العامود في القدس المحتلة (الجزيرة)

Lebanon 24
29-05-2022 | 02:25
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