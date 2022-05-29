Advertisement

أخبار عاجلة

أردوغان: سنواصل تشجيع روسيا وأوكرانيا على تفعيل قنوات الحوار والدبلوماسية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
29-05-2022 | 07:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفير الصيني لد ى موسكو: سنواصل التعاون العسكري التقني مع روسيا على مستوى أعلى وعلى نطاق أوسع (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
29/05/2022 18:38:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا: روسيا وأوكرانيا تقتربان من الاتفاق بشأن قضايا مهمة ويمكن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
29/05/2022 18:38:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية بيلاروسيا: جولة جديدة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا ستعقد خلال يومين (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
29/05/2022 18:38:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: المحادثات مع فنلندا والسويد لم تكن على المستوى المتوقع ولا نستطيع أن نقول نعم لانضمام البلدان الداعمة للإرهاب إلى الناتو (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
29/05/2022 18:38:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
11:29 | 2022-05-29
11:27 | 2022-05-29
11:18 | 2022-05-29
11:11 | 2022-05-29
11:07 | 2022-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website