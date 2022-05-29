الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تعاملت مع 52 إصابة في محافظة نابلس و6 إصابات قرب حاجز "بيت إيل" برام الله خلال المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال

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